Çubuk\'ta Bağımlılıkla Mücadele Semineri

Ankara'nın Çubuk ilçesinde AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 2026 Bağımsızlık Yılı kapsamında bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi.

Çubuk Belediyesi Meclis ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminere AK Parti Ankara İl Sağlık Politikaları Sorumlu Başkan Yardımcısı Bahar Kayalı, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru Ateş ile kadınlar ve partililer katıldı.

Kayalı, yaptığı konuşmada, bağımlılığın dünyada önemli bir sorun olduğunu belirterek, bağımlılığın yalnızca madde kullanımıyla sınırlı olmadığını, dijital bağımlılık ve tütün kullanımının da ciddi riskler oluşturduğunu ifade etti.

Tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar yürüttüklerini belirten Kayalı, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların Sağlık Bakanlığının ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'na yönlendirildiğini söyledi.

Kayalı, madde bağımlılığıyla mücadelede de aileleri kapsayan çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Program, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ekiplerinin sunumuyla devam etti.

Sunumda bağımlılıktan korunma yolları ile Yeşilay tarafından yürütülen önleyici faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verildi.