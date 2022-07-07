Çubuk'ta canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çubuk'ta canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor

07.07.2022 18:33

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Keleş ve Demirbaş, Kurban Bayramı'nda vatandaşların mağdur olmaması ve kurban ibadetinin adına yakışır şekilde yapılması için alınan önlemleri denetledi, yetiştiriciler ve vatandaşlarla sohbet etti.

Öte yandan pazarda bayram öncesi yoğunluk yaşandığı görüldü.

Kurbanlık hayvanlarının büyük bir kısmını sattığını, 3 hayvanının kaldığını söyleyen yetiştirici Mustafa Çatalkaya, "Onlar da büyük olduğu için biraz daha az alıcı buluyor. İyi mal her zaman para ediyor. Kurbanlık satışları çok hızlı gidiyor. Piyasa açıldı." dedi.

Hayvan yetiştiricisi dedesi ile kurbanlık satışı yapmaya geldiğini anlatan Ozan Bulanık da, "Piyasa normal, iyi de değil kötü de değil. Yaklaşık 40 adet kurbanlık satışı yaptık. Elimizde az kaldı" diye konuştu.

Canlı hayvan pazarının bayramın son gününe kadar açık kalacağı ifade edildi.

YORUMLAR
500
Hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor Hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor Canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı Canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:52 Fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı yüzde 33,3 zamla 4 TL'ye yükseldi
20:51 Şirketlere 'kredi kısıtlama' kararında düzenlenmeye gidildi
20:21 Beşiktaş, Jackson Muleka'yı renklerine kattı!
20:15 Üçüncü kez kansere yakalanan sanatçı Özkan Uğur'dan sevindiren haber geldi! Ağustos'ta konserlerine başlayacak
19:59 Eski çalışan alacak- verecek meselesi yüzünden patronunu öldürdü
19:46 Mehmet Özhaseki, Mustafa Ceceli'yle arasında geçen konuşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı: Hacdayım ama tavaf edemiyorum
19:44 Kadir Şeker, cezaevi çıkışı ailesiyle hasret giderdi! O anlar kameraya yansıdı
19:42 Barbra Banda, kanında testosteron seviyesinin yüksek çıkması nedeniyle Afrika Kupası'nda yer alamayacak
19:06 Kadınlar hamile kalmak için işte bu ilginç yönteme başvuruyor
18:44 17 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'la sözleşme aşamasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 21:00:49. #1.11#
SON DAKİKA: Çubuk'ta canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement