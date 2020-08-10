Çubuk'ta gelin arabası ile bir otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde gelin arabası ile otomobil çarpıştı, her iki aracın da sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serkan Altıntaş yönetimindeki gelin arabası olarak süslenen 06 BHY 026 plakalı otomobil ile Hasan Seçen idaresindeki 06 BBZ 906 plakalı otomobil Ankara Bulvarı Şehit Mehmet Kolcu Sokak'ta bulunan kavşakta çarpıştı. Gelin arabası trafik ışıklarının direğine çarparak durdu.

Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sırasında gelin arabasında damat Serkan Altındaş'ın da olduğu ve gelin almaya gitmek için yola çıktıkları anlaşıldı.