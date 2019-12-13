Çubuk'ta Hanımeli Çarşısı açıldı - Son Dakika
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Çubuk'ta Hanımeli Çarşısı açıldı

6 saat önce

AK Parti Çubuk İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen Hanımeli Çarşısı düzenlenen törenle açıldı.

Çubuk'ta Hanımeli Çarşısı açıldı, System.String[]

AK Parti Çubuk İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen Hanımeli Çarşısı düzenlenen törenle açıldı.

Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde "AK Kadınlar Yerli Üretir, Milli Tüketir, Ekonomiye Destek Verir" sloganıyla hazırlanan çarşıda, 6 ilçede üretim yapan ve üretime katkı sağlayan kadınlar stant açtı.

Çubuk Eğitim Gönüllüleri Derneği üyelerinin de katıldığı stantlarda ilçelere ait el sanatları, yöresel yemekler ve el işlerinin tanıtımı ile satışı yapıldı.

İlçede ilk defa bu yıl düzenlenen çarşının açılışına, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ak Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, Ak Parti Çubuk Kadın Kolları Başkanı Tuğba Aydos, Ak Parti Çubuk Gençlik Kolları Başkanı Burak Benli, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Olmuş, parti teşkilatı ve davetliler katıldı.

Çarşıda sergilenen ürünlerin her birinin bir birinden değerli olduğunu söyleyen Başkan Demirbaş, "Bu ve bunun gibi etkinlikler hem üretimi artırırken hem de unutulmaya yüz tutan değerlerimizin gün yüzüne çıkartılmasına katkı vermektedir. Biz belediye olarak her zaman üreticinin yanındayız. Özellikle de kadınlarımızın üretmesinden yanayız. Ayrıca her konuda yerli malların tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Tüm katılımcılara özellikle de AK Parti Çubuk Kadın Kollarımıza bu çalışma ve bundan sonraki çalışmaları için teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:46 Kaynak: AA
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