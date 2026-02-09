Çubuk'ta Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çubuk'ta Kitap Fuarı Açıldı

Çubuk\'ta Kitap Fuarı Açıldı
09.02.2026 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çubuk Belediyesi'nin düzenlediği kitap fuarı 7 gün sürecek, 11 yazar ve 18 yayınevi katılıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı, protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.

Çubuk Belediyesi Fuaye ve Sergi Alanı'nda gerçekleştirilen fuarın açılış kurdelesi Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından kesildi.

7 gün sürecek fuarda 11 yazar ve 18 yayınevi yer alırken, fuar boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bildirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri stantları ziyaret ederek katılımcılara başarı dileklerini iletti.

Kitap fuarının ilçe halkından yoğun ilgi gördüğü belirtilirken, etkinlik boyunca ziyaretçilere yönelik söyleşi, imza günü ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Fuara katılan yazarlardan Zekeriya Çababey, Çubuk'a ilk kez geldiğini belirterek fuarın beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi. Çababey, organizasyonda belediye ve Milli Eğitim kurumlarının önemli katkısı olduğunu ifade etti.

Ziyaretçilerden Zehra Döken ise, fuarda kendi yaş grubuna uygun çok sayıda kitap bulunduğunu belirterek, fuarın Çubuk'ta düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Eskişehir'den fuara katılan emekli öğretmen ve yazar İlknur Işık, organizasyona yoğun ilgi olduğunu belirterek, fuar alanının fiziki şartlarının uygun ve ferah olduğunu söyledi.

Fuara katılan yayınevi temsilcileri ve yazarlar, öğrenciler ve ailelerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ziyaretçiler, fuarın çocuklar ve gençler için kitap okuma alışkanlığının gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Kitap fuarının 7 gün boyunca ziyaretçilere açık olacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlik, Kültür, Güncel, Ankara, Çubuk, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti

20:09
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
19:54
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’ın Türkiye’yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
19:27
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
19:19
Bursa’da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
19:06
Canlı anlatım: Kadıköy’de goller üst üste
Canlı anlatım: Kadıköy'de goller üst üste
18:01
ABD petrol tankerine el koydu
ABD petrol tankerine el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 20:48:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Çubuk'ta Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.