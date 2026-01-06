Çubuk\'ta Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.
F.S. idaresindeki 35 BMA 69 plakalı otomobil ile M.S. yönetimindeki 06 BR 5445 plakalı beton mikseri, Çubuk Ankara kara yolu Ahi Evren Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.
Kazada, sürücüsü F.S. ile araçta bulunan G.S. yaralandı.
Aynı bölgede 3 aracın karıştığı kazada ise 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
