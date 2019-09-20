Son Dakika Haberleri: Çubuk turşusu Geyve'ye örnek olacak
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Çubuk turşusu Geyve'ye örnek olacak

23 dakika önce

Sakarya'ya bağlı Geyve İlçesi Belediye Başkanı Murat Kaya, Çubuk turşusu üretim tesislerini inceledi.

Çubuk turşusu Geyve'ye örnek olacak, System.String[]

Sakarya'ya bağlı Geyve İlçesi Belediye Başkanı Murat Kaya, Çubuk turşusu üretim tesislerini inceledi.

Geyve Belediye Başkanı Kaya, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti. İlçe hakkında ve ilçede üretilen ürünler hakkında bilgi alan Kaya, Çubuk turşusunun kendileri içinde örnek olmasını istediklerini söyledi.

Çubuk turşusunun ilçe ekonomisine ve istihdama büyük katkı verdiğini öğrendiklerini ve yerinde incelemek için Çubuk'a geldiklerini anlatan Kaya, kendi tesislerinde de benzer turşular üretmek istediklerini kaydetti.

Geyve markası adı altında kahvaltılık ürünler ürettiklerini aktaran Kaya, "Bizim de belediyenin adına 27 hanım arkadaşımızın çalıştığı bir üretim tesisimiz var. O tesiste pekmez, reçel, sirke, makarna, ayva lokumu, cezerye, sabun gibi bir çok ürünü kendimiz üretiyoruz. Ama turşu üretimimiz yoktu. Turşu ile ilgili ciddi bir üretimin burada olduğunu gördük. İnşallah biz de buradan aldığımız bir örnek ile ticari anlamda turşu faaliyetlerimizi artırmak istiyoruz." dedi.

Demirbaş ise "Çubuk Belediyesi olarak önümüzdeki süreçte ilçemizde yöresel ürünleri ön plana çıkaracak çalışmalara ağırlık vereceğiz. Turşuda olduğu diğer ürünlerimizde de tüm ilçe halkını üretime yöneltecek projeler hazırlayacağız. Bu konuda çalışmalara başladık." dedi.

Murat Kaya, Sakarya, Çubuk, Geyve, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:16 Kaynak: AA
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