'Çuf çuf oyuncak müzesi'nde 3 bin oyuncak sergileniyor

'Çuf çuf oyuncak müzesi'nde 3 bin oyuncak sergileniyorANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde belediyenin 1 yıl önce tren vagonu şeklinde yaptırdığı oyuncak müzesi, ilgi görüyor. Belediye Başkanı Hazım Caner Can 'ın çocukluk çağında oynadığı oyuncakların da yer aldığı 'Çuf Çuf Oyuncak Müzesi'nde yaklaşık 3 bin oyuncak sergileniyor.Çamlıdere Belediyesi, 1 yıl önce ilçenin girişine tren vagonu şeklinde oyuncak müzesi yaptırdı. Yaklaşık 50 metre uzunluğundaki müzede, 200 yıllık antika oyuncaklardan, günümüze kadar çeşit çeşit oyuncak yer alıyor. Yaklaşık 3 bin oyuncağın sergilendiği müzede, Belediye Başkanı Hazım Caner Can 'ın çocukluğunda oynadığı oyuncaklar da yer aldı. Türk sinemasının önemli isimleri Şener Şen 'in makinist, Kemal Sunal 'ın kompartıman görevlisi olduğu maketlerin karşıladığı müzeye, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.'BENİM OYUNCAKLARIM DA MÜZEDE'Belediye Başkanı Hazım Caner Can, oyuncakların bazılarını ikinci el pazarlarından satın aldıklarını bazılarının da müzeye bağışlandığını bildirdi. Müzedeki oyuncakların hepsinin çalıştığını, düzenli olarak bakım ve temizliklerinin yapıldığını kaydeden Başkan Can, şöyle konuştuMüze açıldığı günden bu yana yoğun ilgi ile geziliyor. Kendi oyuncaklarım da müzede. Babamın yurt dışından getirdiği ve 6 yaşındayken oynadığım kamyonu oyuncak müzesinde sergiliyorum. 1962 yılında kullandığım beslenme çantam da bu müzede. Müzedeki, bütün oyuncakların manevi değeri çok yüksek. Ziyaretçilerden satın almak isteyenler oluyor. Özellikle çocuklar camekandan ayrılmıyor. Oyuncak müzesini açtığımız zaman görme engelli Mehmet Şengül'ün kendi elleriyle yoklayarak yaptığı 'al yazmalım' kamyonu da müzemizde. Kendisine projemizden bahsedince seve seve 50 yıl önce yaptığı kamyonu müzeye bağışladı.'ÇOCUKLARIMIZA HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEK OYUNCAKLAR YAPALIM'Yarınları olmayanların bugünleri olmaz diyen Başkan Can, şöyle devam etti1900'lü yıllardaki oyuncakları incelediğimizde şunu görüyoruz; Alman oyuncakları hep savaş üzerine, top, tüfek, asker. Alman diyor ki; 'sen savaşçı, güçlü bir ırksın ve dünyaya hakim olacaksın.' ve oyuncaklarla bu düşünceler çocukların bilinçaltına yerleşiyor. Gün geliyor o oyuncaklarla büyüyen Alman çocukları Hitler ve yardımcıları oluyor. Aynı yüzyıldaki Amerikan oyuncaklarına bakın. Uzay, gökyüzü ve uçak. ve o oyuncaklarla oynayan çocuklar uzaya çıkan devletin kişisi oluyor. Türkiye olarak bizim hedeflerimiz var. Çocuklarımıza hedefimizi gerçekleştirecek oyuncaklar yapalım. Onlarla büyüsünler. Onlarla ilgili olan masalları okusunlar. Bir çocuğu alalım 3 yaşından olgunlaşana kadar kitap ve oyuncaklarla hayat doğrultusunda büyütelim.