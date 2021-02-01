Çukur 4. Sezon 22. Bölüm Fragman - Son Dakika

Çukur 4. Sezon 22. Bölüm Fragman

ÇUKUR 4.SEZONKoçovalılar'ın düşmanları bitmiyor!

ÇUKUR 4.SEZON Koçovalılar'ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek. Yönetmen: Sinan Öztürk Senaryo: Gökhan Horzum Yapımcı: Kerem Çatay İdari Yapımcı: Yamaç Okur Müzik: Toygar Işıklı 2. Yönetmen: Özgür Sevimli Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutluay Sanat Yönetmeni: Oya Köseoğlu OYUNCULAR Yamaç: Aras Bulut İynemli Arık Böke: Barış Arduç Sultan: Perihan Savaş Fadik: Nur Sürer Cengiz: Mustafa Avkıran Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil Aliço: Rıza Kocaoğlu Selim: Öner Erkan Cumali: Necip Memili Efsun: Damla Sönmez Mahsun: Berkay Ateş Azer: Cihangir Ceyhan Celasun: Kubilay Aka Nehir: Hazal Subaşı Akın: Burak Dakak Damla: Hare Sürel Emmi: Kadir Çermik Seren: İrem Sak Ayşe: İrem Altuğ Saadet: Boncuk Yılmaz Medet: Mustafa Kırantepe Karaca: Ece Yaşar Metin: Cem Uslu Meke: Aytaç Uşun Murtaza: Ferit Kaya Nedim: İlkay Akdağlı Remzi: Çağrı Atakan #Çukur #ÇukurS4

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