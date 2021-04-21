Çukur'da yaprak dökümü sürüyor! 'Emmi' Kadir Çermik, diziye veda edecek

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi usta isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde yaprak dökümü sürüyor.

ÖLDÜRÜLEREK VEDA EDECEK

Dört yıldır aralıksız izleyenlerin karşısına çıkan Dizi, mayıs ayında final yapacak. Final bölümünün yaklaşmasıyla birlikte oyuncularda da bir bir sevilen diziye veda etmeye başladı. Son olarak sevilen yapımda Emmi karakterine hayat veren Kadir Çermik, Amca Cumali'nin adamları tarafından öldürülerek Çukur'a veda edecek.

DAHA ÖNCE DE 3 İSİM VEDA ETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz bölümlerde de Kubilay Aka'nın canlandırdığı Celasun ile Ece Yaşar'ın oynadığı Karaca karakterleri ile Kulkan Erdenet'e hayat veren Genco Özak, diziye veda etmişti.