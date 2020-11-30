Çukur'un 105. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı! Sinan Engin konuk oyuncu oluyor

Çukur'un 30 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 4. sezon 13. yeni bölümünden dikkat çeken bir fragman yayınlandı. Kahraman Koçovalı'nın umutla ilgili sözlerinin ekrana geldiği tanıtımda Emmi'nin karşısına çıkan Yamaç heyecanı yükseltiyor.

SÜRPRİZ İSİMLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR

Cumali'yi büyük bir çıkmaza sokan Çağatay, Cengiz ve Ogeday'a büyük bir darbe indirmek üzereyken Yamaç'ın oyununa gelecek. Yamaç ve Cumali, İdris'in ölümü üzerine ilk defa gerçek bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç, Cumali'nin Çağatay'a kaptırdığı tapuları öğrendiğinde harekete geçip sürpriz bir isimle iş birliği yapacak. Büyük bir kararın eşiğinde olan Selim, tüm dengeleri değiştirecek bir yola girmek üzereyken herkesi şok edecek bir sürprizle karşılaşacak.

Beyaz TV'de spor yorumculuğu yapan Sinan Engin ise Çukur'un yeni bölümüne konuk oyuncu olarak dahil oluyor.