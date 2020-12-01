Çukur'un 106. bölümünden ilk sahne yayınlandı! Selim Koçavalı öldü mü?

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisi dün akşam 105. bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölüme Selim Koçovalı'nın sahnesi damga vurdu. Selim, bir türkü barda saz çalarken tanıştığı ve yardım ettiği Cemil'in ihanetine uğradı.

SELİM TUZAĞA DÜŞTÜ

Oğlu ve kızıyla vedalaşan Selim, Cemil ile birlikte uzaklara gitme planı yaptı. Ancak Selim'i arayan Cemil, Çağatay tarafından kaçırıldığını söyledi. Selim ise Cemil'i kurtarmak için tek başına verilen adrese gidince karşısında Çağatay Erdenet'i buldu. Çağatay'ın adamı olduğu ortaya çıkan Cemil ise Selim'in başına vurarak bayılttı.

DİZİDEN AYRILIYOR

Çukur'un 106. yeni bölümünden yayınlanan ilk sahnede ise Selim Koçovalı'nın öldüğü ortaya çıktı. Efsun'un Yamaç'ı uyarmak için geldiği sahnede Yamaç, abisinin öldüğünü söylüyor. Selim rolünü canlandıran Öner Erken ise 106. bölümde hayatını kaybederek diziye veda edecek.