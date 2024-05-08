Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak - Son Dakika
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Ekonomi

Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik. Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir. Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı ve alım gücü kalıcı olarak artacaktır" dedi.

08.05.2024 15:19
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31 Mart seçimlerinde de belirleyici olan rol oynayan ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığı vatandaşların en büyük dertlerinden biri haline gelirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamayla enflasyonu tek haneye düşürmeyi programlarının temel hedefi olarak belirlediklerini söyledi.

"İSTİKRAR OLMADAN KALICI REFAH ARTIŞI MÜMKÜN DEĞİL"

Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışının mümkün olmadığını belirten Bakan Şimşek şöyle devam etti; "Bunun yanı sıra vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık. Örneğin;

  • Asgari ücreti vergi dışı bıraktık,
  • Gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik,
  • Kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik.

"ALIM GÜCÜNÜ ARTIRMAK İÇİN ARALIKSIZ ÇALIŞIYORUZ"

Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır.

Bakan Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik

"ÜLKEMİZİN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var.

"VATANDAŞLARIMIZIN REFAHI KALICI OLARAK ARTACAK"

Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır.

"ÜRETİLEN DEDİKODULARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız."

Bakan Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik
Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak

Mehmet Şimşek, Maliye, Refah, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yunus Uslu: Ben Bakana inanıyorum en azından bu işte uzman bir kişi. Hemen her şey maalesef düzelemiyor düşük faiz politikası, kur korumalı mevduat vs bir sürü yanlış uygulama oldu ve maliyeti de yüksek oldu.. dün faiz düşük yükseltin diye ağlayanlar bugün ne oldu yükselttiniz diye hesap soruyor . Yanlışlar da düzelmesin mi 3 9 Yanıtla
    Harun Çelik: Biz düşük faizin işe yaramayacağını kur korumalının ekoniye zarar vereceğini söylerken siz onları alkışlıyordunuz körü kürüne noldu yanlışmıymış hakkıymışız değilmi ?? 3 1
  • Mehmet Yılmaz: Artık tek hane olarak bahsetmeyin 3 haneye ne zaman ulaşacağız onu söyleyin. Her gelen enflasyona ezdirmeyeceğiz ama ezildik ezildik anlayın ya 9 2 Yanıtla
  • YoH null: :)) 10 0 Yanıtla
  • Okan Durmuş: o zamana kadar vatandaş ne yaprak yesin? 4 2 Yanıtla
  • Davut Çağlar: enflasyonu düşürseydi nebati düşürüldü gözünde ışıltı vardı adamın 4 2 Yanıtla
  • Harun Çelik: Tamam :/ 4 1 Yanıtla
  • Güven Yaşar: siz yemeyi ve yandaşlara peşkeş çekmeyi bırakın refah artar 0 2 Yanıtla

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