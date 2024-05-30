Aralarında 3 büyükler de var! TFF, 15 Süper Lig takımını PFDK\'ya sevk etti

Sabri İnce:

Ligde ki şaibeyi ortadan kaldıracak , aynı zamanda TFF ye ceza verecek bir kurum yok mu. Bütün kulüplere ceza keserken ,kendilerinin çokta masum olmadıkları ortada.

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ferhat eser: olan hep BEŞİKTAŞA oluyor zaten 2 4

Galatasaray Spor kulübü: Üç büyük derken bjk ne alaka onlar 9 büyükler kategorisinde değil mi artık 2 4

ferhat eser: avrupada adı olmayan small club galatasaray git sor şampiyonlar ligine sor BEŞİKTAŞIMI tanırlar yoksa ts ile aynı kategorideki geseyimi :)))))) 3 2

ferhat eser: psv bile geseye 5 attı ve sonra şöyle paylaşım yaptı small clup ? :))) ac bak 1 1