Aralarında 3 büyükler de var! TFF, 15 Süper Lig takımını PFDK'ya sevk etti - Son Dakika
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Aralarında 3 büyükler de var! TFF, 15 Süper Lig takımını PFDK'ya sevk etti

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TFF, aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da olduğu 15 Süper Lig kulübünü çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ya sevk etti. 3 büyüklerin sevk gerekçeleri arasında saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket var.

30.05.2024 18:35  Güncelleme: 18:43
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TFF, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu 15 kulübü PFDK'ya sevk etti.

15 TAKIM PFDK'YA SEVK EDİLDİ

3 büyüklerin yanı sıra Corendon Alanyaspor, Bitexen Antalyaspor, EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük, Yılport Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Çaykur Rizespor disipline gönderilen takımlar oldu. İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile Samsunsporlu futbolcu Yunus Emre Çift'in de çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"1- CORENDON ALANYASPOR Kulübü'nün 24.05.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-BITEXEN ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

CORENDON ALANYASPOR Kulübü görevlisi ELİF AKİŞ'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BITEXEN ANTALYASPOR Kulübü'nün 24.05.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-BITEXEN ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- EMS YAPI SİVASSPOR Kulübü'nün 25.05.2024 tarihinde oynanan EMS YAPI SİVASSPOR - MONDİHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü'nün 25.05.2024 tarihinde oynanan EMS YAPI SİVASSPOR-MONDİHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 25.05.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/6 ve 6/7 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü'nün 25.05.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü futbolcusu YUNUS EMRE ÇİFT'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 26.05.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü'nün 26.05.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 ve 22/2 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü idarecisi OSMAN BAHAROĞLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 30.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü görevlisi MURAT URAL'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 30.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü görevlisi RUKİYE YEŞİLKAYA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 30.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 26.05.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü'nün 26.05.2024 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 26.05.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 26.05.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 26.05.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/5 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 26.05.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 26.05.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- ECMEL FAİK SARIALİOĞLU'nun (İstanbulspor A.Ş. Kulübü Başkanı) 24.05.2024 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Aralarında 3 büyükler de var! TFF, 15 Süper Lig takımını PFDK\'ya sevk etti

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Son Dakika Spor Aralarında 3 büyükler de var! TFF, 15 Süper Lig takımını PFDK'ya sevk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Sabri İnce: Ligde ki şaibeyi ortadan kaldıracak , aynı zamanda TFF ye ceza verecek bir kurum yok mu. Bütün kulüplere ceza keserken ,kendilerinin çokta masum olmadıkları ortada. 6 1 Yanıtla
    ferhat eser: olan hep BEŞİKTAŞA oluyor zaten 2 4 Galatasaray Spor kulübü: Üç büyük derken bjk ne alaka onlar 9 büyükler kategorisinde değil mi artık 2 4 ferhat eser: avrupada adı olmayan small club galatasaray git sor şampiyonlar ligine sor BEŞİKTAŞIMI tanırlar yoksa ts ile aynı kategorideki geseyimi :)))))) 3 2 ferhat eser: psv bile geseye 5 attı ve sonra şöyle paylaşım yaptı small clup ? :))) ac bak 1 1 Galatasaray Spor kulübü: Liverpool size 7 atmıştı demekki rekor sizde Ferhat hatta Avrupa bizi tanıyor diyorsun ya işte o Liverpool maçından dolayı tanıyorlar;) 1 1
  • Ozgur Turker: Bi Trabzon yok, manidar :) 2 0 Yanıtla
  • Ozgur Turker: Masum kulup Trabzonspor… 0 1 Yanıtla

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