Arda Turan Eyüpspor'a istiyordu! Oliveira, transfer iddiasına cevabını sosyal medyadan verdi - Son Dakika
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Arda Turan Eyüpspor'a istiyordu! Oliveira, transfer iddiasına cevabını sosyal medyadan verdi

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Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'ın Galatasaraylı futbolcu Sergio Oliveira'yı takımına transfer etmek istediği iddia edilmişti. Portekizli futbolcu, bu transfer iddiasına cevabını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi. Oliveira, söz konusu transfer haberinin fotoğrafını paylaşarak üst üste gülücükler koydu ve iddialarını yalanladı.

30.05.2024 21:17  Güncelleme: 21:30
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Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, transferde gözünü Galatasaray'a dikti. Sarı-kırmızılıların Portekizli orta sahası Sergio Oliveira'ya talip olduğu iddia edilen genç teknik adama tecrübeli futbolcudan yanıt geldi.

OLIVIERA İÇİN EYÜPSPOR İDDİASI

Süper Lig'e yükselen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'ın transfer çalışmaları kapsamında eski takımı Galatasaray'dan Portekizli yıldız Oliveira'yı takıma kazandırmak istediği ve Eyüpspor yönetiminin bu transfer için girişimlere başladığı iddia edilmişti.

CEVABINI SOSYAL MEDYADAN VERDİ

Galatasaraylı futbolcu Oliveira ise bu transfer iddialara sosyal medyadan cevap verdi. 31 yaşındaki futbolcu, iddia edilen transfer haberinin fotoğrafını paylaşarak üst üste gülücükler koydu ve transfer iddialarını yalanladı.

İşte o paylaşım;

Arda Turan, Eyüpspor'a istiyordu! Oliveira, cevabını sosyal medyadan verdi

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da zaman zaman performansı eleştirilen Portekizli yıldız, bu sezon 10'u ilk 11 olmak üzere 24 maça çıktı. Oliveira bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon takıma katılan tecrübeli orta sahanın sarı-kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Arda Turan Eyüpspor\'a istiyordu! Oliveira, transfer iddiasına cevabını sosyal medyadan verdi

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Son Dakika Spor Arda Turan Eyüpspor'a istiyordu! Oliveira, transfer iddiasına cevabını sosyal medyadan verdi - Son Dakika

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