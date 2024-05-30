Fenerbahçe\'de seçim, yeterli çoğunluk sağlanmadığı için 8-9 Haziran\'a ertelendi

Fenerbahçe Spor Kulübü, 30-31 Mayıs'ta yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı 8-9 Haziran'a ertelendiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 10.00'da başlayacaktır" ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek olan seçimde mevcut başkan Ali Koç ile sarı-lacivertlilere 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım yarışacak.
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