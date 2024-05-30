İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaş, ilk transferini bitirdi

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Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, iç transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan'da mutlu sona yaklaştı.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İMZAYI ATACAK

Beşiktaş, sözleşmesi biten Salih Uçan ile sezon içindeki görüşmelerden sonuç alamamıştı. Deneyimli futbolcu ile yeniden görüşen siyah-beyazlılar, yıldız isim ile anlaşmaya vardı. Resmi imzaların birkaç gün içerisinde atılması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş'ta 38 maça çıkan Salih Uçan ortaya koyduğu performansla beğen topladı. 30 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.