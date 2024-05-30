İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaş, ilk transferini bitirdi - Son Dakika
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Spor

İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaş, ilk transferini bitirdi

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Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Salih Uçan ile yaptığı yeni görüşmeden olumlu sonuç aldı. Siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağladı. Birkaç gün içinde resmi imzalar atılacak. Kara Kartal, sezon içinde de milli oyuncuyla birkaç görüşme yapmış ama bunlardan sonuç alamamıştı.

30.05.2024 19:53
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Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, iç transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan'da mutlu sona yaklaştı.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İMZAYI ATACAK

Beşiktaş, sözleşmesi biten Salih Uçan ile sezon içindeki görüşmelerden sonuç alamamıştı. Deneyimli futbolcu ile yeniden görüşen siyah-beyazlılar, yıldız isim ile anlaşmaya vardı. Resmi imzaların birkaç gün içerisinde atılması bekleniyor.

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SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş'ta 38 maça çıkan Salih Uçan ortaya koyduğu performansla beğen topladı. 30 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaş, ilk transferini bitirdi

Salih Uçan, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaş, ilk transferini bitirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

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  • O bir Karşıyakalı: Başlığa bakınca Maradona dirildi Beşiktaşa geldi sandım.Kim? bizim Salih işte.. 3 1 Yanıtla

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