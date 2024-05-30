Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, iç transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan'da mutlu sona yaklaştı.
Beşiktaş, sözleşmesi biten Salih Uçan ile sezon içindeki görüşmelerden sonuç alamamıştı. Deneyimli futbolcu ile yeniden görüşen siyah-beyazlılar, yıldız isim ile anlaşmaya vardı. Resmi imzaların birkaç gün içerisinde atılması bekleniyor.
Bu sezon Beşiktaş'ta 38 maça çıkan Salih Uçan ortaya koyduğu performansla beğen topladı. 30 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaş, ilk transferini bitirdi - Son Dakika
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