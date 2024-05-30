Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini - Son Dakika
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Politika

Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

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TBMM'de DEM Parti'nin "Taksim Gezi Parkı olayları"na ilişkin grup önerisi tartışılırken ortalık karıştı. Öneriyle ilgili kürsüde konuşan DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, kendisine laf atan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'e "Kes sesini, burası soytarılığın yeri değil. Ailesinden ayıplı bir adamsın, boş boş konuşma. Sen bir soytarısın. Adam ol laf dinle." dedi.

30.05.2024 19:20
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, DEM Parti'nin "Taksim Gezi Parkı olayları"na ilişkin grup önerisi sırasında tansiyon yükseldi. Kürsüde konuşan DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ile AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek arasında sözlü tartışma çıktı.

DEM Partili Oluç, partisinin grup önerisi üzerine yaptığı konuşmada Gezi olaylarını hatırlatarak iktidarın o dönemde elindeki kolluk kuvvetleriyle göstericilere ağır bir saldırı gerçekleştirdiğini savundu.

TBMM'den tansiyon yükseldi: Ailesinden ayıplı bir adamsın, boş boş konuşma
DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç

"AİLESİNDEN AYIPLI BİR ADAMSIN, BOŞ BOŞ KONUŞMA"

Oluç'un konuşmasına, AK Parti sıralarından Osman Gökçek tepki gösterdi. Oluç, Gökçek'i susturmaya çalışırken "Kes sesini, burası soytarılığın yeri değil. Ailesinden ayıplı bir adamsın, boş boş konuşma. Sen bir soytarısın. Adam ol laf dinle." ifadelerini kullandı.

TBMM'den tansiyon yükseldi: Ailesinden ayıplı bir adamsın, boş boş konuşma
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek

"GEZİ PARKI OLAYLARI TERÖR EYLEMİ"

DEM Partili Oluç'tan sonra söz alan Gökçek ise, Gezi Parkı eylemlerinin terör eylemleri olduğunu, bu eylemler sırasında Mustafa Kemal Atatürk ile terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını yan yana asanların bugün özgürlüklerden bahsettiğini söyledi.

Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini - Son Dakika
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