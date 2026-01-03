Çukurca'da Çığ Düştü, Yol Kapandı - Son Dakika
Çukurca'da Çığ Düştü, Yol Kapandı

03.01.2026 16:19
Çukurca yolunun 30. kilometresinde çığ düştü, yol ulaşıma kapandı, ekipler çalışma başlattı.

Çukurca kara yolunun 30'uncu kilometresine düşen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

Çığ uyarısının yapıldığı kentte, Hakkari-Çukurca kara yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Taşbaşı köyü mevkisinde çığ düştü, yol ulaşıma kapandı. İhbarla bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı. Yetkililer, çığ riskinin bölgede devam ettiğini belirterek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

