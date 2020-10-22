Başkan Çetin, koronavirüse yakalandığını duyurdu - Son Dakika

Başkan Çetin, koronavirüse yakalandığını duyurdu
22.10.2020 23:25
ADANA'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
ADANA'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Koronavirüs salgınının ilk görüldüğü günden bu yana aralıksız çalışmalara ve vatandaşlarla görüşmelerine devam ettiğini belirten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Riskin olduğunu ve günün birinde bunu yaşayacağımı biliyordum. Biraz önce Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Çok güçlüyüm ve genel sağlık durumum iyi. Bir süre çalışmalarıma evden devam edeceğim. Son 5 gün içinde benimle temasta bulunanlardan test yaptırmalarını önemle rica ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum."
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