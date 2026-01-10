Çukurova'dan Havalimanına Yeni Seferler Başladı - Son Dakika
Çukurova'dan Havalimanına Yeni Seferler Başladı

Çukurova\'dan Havalimanına Yeni Seferler Başladı
10.01.2026 09:27
HAVAMAŞ, Çukurova'dan havalimanına düzenli seferler başlattı, ulaşım kolaylaştı.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yolcu taşımacılığını üstlenen HAVAMAŞ, artık Adana'nın Çukurova ilçesinden de seferlere başladı.

HAVAMAŞ'tan yapılan açıklamada, Çukurova'da yaşayan vatandaşların havalimanına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla sefer ağının genişletildiği belirtildi. Yeni hatta, Çukurova bölgesinden Çukurova Uluslararası Havalimanı'na düzenli saat aralıklarıyla karşılıklı ulaşım sağlanacağı kaydedildi.

Paylaşılan sefer planına göre güzergah üzerinde ana kalkış noktası Fuar Alanı olurken ara durak Öğretmenler Bulvarı Umut Taksi oldu. Seferler gece-gündüz devam edecek.

Güzergah sefer saatleri ise şu şekilde:

"Kalkış (Fuar Alanı): 00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30

Umut Taksi: 00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 04.45, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45, 09.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45

Varış (Çukurova Uluslararası Havalimanı): 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30

Ayrıca vatandaşların sefer bilgileri ve detaylara 444 33 26 numaralı çağrı hattı ile 'havamas.com' üzerinden ulaşabileceği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çukurova'dan Havalimanına Yeni Seferler Başladı

