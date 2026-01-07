Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia - Son Dakika
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia

07.01.2026 17:17
Aydın'da cuma namazı çıkışında cemaate dağıtılan pilav üstü kavurmanın domuz etinden hazırlandığı öne sürüldü. Yemeği dağıttığı belirtilen C.C.'nin daha önce de domuz eti ticareti yaptığı, ayrıca kendisinden domuz eti aldığı ileri sürülen işletmelere yönelik ''İsimlerinizi açıklarım'' şeklinde tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edildi.

Aydın'da faaliyet gösteren Denge gazetesinin iddiasına göre; 2015 yılında Efeler ilçesindeki Bey Camii'nde cemaat, cuma namazı sonrası camiden çıktı. Namazdan çıkan cemaat ve çevredeki vatandaşlara C.C. isimli şahıs tarafından hazırlanan pilav üstü kavurma ikram edildi. Daha sonra kavurmanın yaklaşık 500 kilo domuz etinden hazırlandığı ve yemekten 3 bine yakın kişinin tükettiği öne sürüldü.

SKANDALI ORTAYA ÇIKARAN SORU

C.C.'nin bir din görevlisine yönelttiği iddia edilen soruyla olay ortaya çıktı. İddiaya göre C.C., din görevlisine, "Domuz etinden yaptığım kavurmayı insanlar çok beğendi, tekrar alanlar oldu. Bu durumda sevap mı kazandım, günah mı işledim?" şeklinde bir soru yöneltti. Din görevlisi ise bu soruya herhangi bir yanıt vermedi.

DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞ

C.C.'nin, geçmiş yıllarda Aydın'da yaban domuzu etiyle birden fazla kez yakalandığı iddia edildi. Söz konusu etleri kasaplara, sucuk imalathanelerine, restoranlara ve bazı otellere satmaya çalıştığı, ele geçirilen etlerin ise resmi işlemler kapsamında imha edildiği belirtildi.

İŞLETMELERİ TEHDİT ETMİŞ

Ayrıca C.C.'nin, sosyal medya üzerinden kendisinden domuz eti aldığı öne sürülen işletmelere yönelik, "İsimlerinizi açıklarım" şeklinde tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı da iddialar arasında yer aldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • der25@M334 der25@M334:
    Bilmeyerek yiyenler için sorun yaşamaz ama insanları kullanarak dini inançları ve kalitesiz bir şeyi bilerek yedirse bunun gıcana comak sokmak gerekiyor adi insan yargılanmalı 82 1 Yanıtla
  • Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    helal olsun adama 7 71 Yanıtla
    ömer özdaş ömer özdaş:
    sende yedinmi 25 3
    Serkan Polat Serkan Polat:
    domuzun s2nide sana mi yedirdi 23 2
    Szka788304 Szka788304:
    domuz çok memleket te 13 1
  • Muzaffer Salman Muzaffer Salman:
    Tanrı yok keyfinize bakın 2 20 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    domuz Eti daha pahalı diye düşünüyorum 2 14 Yanıtla
  • erkan bektaş erkan bektaş:
    bu işten daha önce yakalanmış hala aynı işle alakalı ticaret yapıyor ne bekliyordunuz acaba verin domuz çiftliğine domuzların altını temizlesin ceza 12 1 Yanıtla
