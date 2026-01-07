Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia

Aydın'da faaliyet gösteren Denge gazetesinin iddiasına göre; 2015 yılında Efeler ilçesindeki Bey Camii'nde cemaat, cuma namazı sonrası camiden çıktı. Namazdan çıkan cemaat ve çevredeki vatandaşlara C.C. isimli şahıs tarafından hazırlanan pilav üstü kavurma ikram edildi. Daha sonra kavurmanın yaklaşık 500 kilo domuz etinden hazırlandığı ve yemekten 3 bine yakın kişinin tükettiği öne sürüldü.

SKANDALI ORTAYA ÇIKARAN SORU

C.C.'nin bir din görevlisine yönelttiği iddia edilen soruyla olay ortaya çıktı. İddiaya göre C.C., din görevlisine, "Domuz etinden yaptığım kavurmayı insanlar çok beğendi, tekrar alanlar oldu. Bu durumda sevap mı kazandım, günah mı işledim?" şeklinde bir soru yöneltti. Din görevlisi ise bu soruya herhangi bir yanıt vermedi.

DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞ

C.C.'nin, geçmiş yıllarda Aydın'da yaban domuzu etiyle birden fazla kez yakalandığı iddia edildi. Söz konusu etleri kasaplara, sucuk imalathanelerine, restoranlara ve bazı otellere satmaya çalıştığı, ele geçirilen etlerin ise resmi işlemler kapsamında imha edildiği belirtildi.

İŞLETMELERİ TEHDİT ETMİŞ

Ayrıca C.C.'nin, sosyal medya üzerinden kendisinden domuz eti aldığı öne sürülen işletmelere yönelik, "İsimlerinizi açıklarım" şeklinde tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı da iddialar arasında yer aldı.