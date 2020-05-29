Cuma namazı, Kovid-19 salgını sonrası ilk kez kılındı - Son Dakika

Dua edilmesi

Cemaatin cuma namazını kılması

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya'nın konuşması

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun konuşması - Osmaniye

Osmaniye'de tarihi Envar-ül Hamit Camisi'ne gelen vatandaşların, girişte sağlık görevlilerince ateşleri ölçüldü, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı.

İl Müftülüğü görevlileri, vatandaşlara ne kadar aralıklarla saf tutmaları gerektiğini gösterdi. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu da nasıl saf tutulacağıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Avluda kılınan namazda, burası dolunca vatandaşlar başka camilere yönlendirildi.

İl merkezinde 51 cami, 3 kapalı semt pazarı ile Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını kıldı.