Cuma namazı öncesi şükür kurbanı kesildi - Son Dakika

Kurban kesimine Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan , bazı siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Gündoğdu, yaptığı konuşmada camilerde cemaatle yeniden buluşmuş olmanın şükrünü eda ettiklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilen Yeni Camide, bugün kılınacak cuma namazı öncesi koç kurban edildi.

Osmaniye 'de, Kadirli Müftülüğünce cuma namazı öncesi şükür kurbanı kesildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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