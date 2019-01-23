Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı Adayına Oyaca'da Büyük İlgi

Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı Adayına Oyaca'da Büyük İlgi

33 dakika önce

Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı'ndaki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, ziyaret ettiği Oyaca Mahallesi'nde büyük ilgiyle karşılandı.

Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı Adayına Oyaca'da Büyük İlgi, System.String[]
Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı'ndaki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, ziyaret ettiği Oyaca Mahallesi'nde büyük ilgiyle karşılandı. Şimşek, Gölbaşı'na sosyal projelerle damga vuracaklarını söyledi.

Gölbaşı'nın Oyaca Mahallesi'nde MHP ve AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısına katılan Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek'e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Oyacalılar, akşamın ilerleyen saatine rağmen toplantıya katılım sağladı. Toplantıda konuşan Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, her bir Gölbaşılıya ulaşmakta kararlı olduğunu ifade etti. Her bir mahallenin dert ve sıkıntılarının çözümü için yola çıktıklarını söyleyen Şimşek, Cumhur İttifakı'na Gölbaşılı hemşehrilerinin büyük ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oyaca Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya katılan MHP İlçe Başkanı Ersin Pehlivan ve AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan da, 31 Mart yerel seçimlerinde Gölbaşı'nın Türkiye'ye örnek olacak bir sonuç alması için seferber olduklarını söylediler. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:24 Kaynak: İHA

MHP, Ramazan Şimşek, Oyaca, Güncel
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