Cumhurbaşkanı Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

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Demirtaş, Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Sigara içtiği ve maske taktığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoföre ceza kesildi