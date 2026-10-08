Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, MHP lideri Bahçeli\'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ile birlikte MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Saral, görüşmenin ardından birlik ve beraberlik mesajı verdi.

SARAL VE SARIALİOĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ile Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Saral, Bahçeli ile gerçekleştirdikleri buluşmanın içeriğine ilişkin bilgi verdi.

Saral, görüşmeyi şu sözlerle anlattı: "Of Belediye Başkanımız Sayın Salim Salih Sarıalioğlu ile birlikte, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettik. Sayın Bahçeli’nin tecrübesi, feraseti ve devlet adamlığı etrafında gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı buluşmada; birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz ve ülkemizin huzuru üzerine değerlendirmelerde bulunduk."

"FARKLILIKLARIMIZI ZENGİNLİĞİMİZ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Öte yandan Oktay Saral, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada toplumsal dayanışma ve kardeşlik vurgusunu öne çıkardı. Türkiye'nin farklılıklarıyla birlikte güçlü bir toplumsal yapıya sahip olması gerektiğine işaret eden Saral, ayrışma yerine ortak değerlerde buluşulmasının önemini dile getirdi. Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sunmayı sürdüreceklerini belirten Saral, şu ifadeleri kullandı: "Farklılıklarımızı ayrışma vesilesi değil, zenginliğimiz olarak gören; kırgınlıkları geride bırakıp kardeşliği büyüten bir anlayışla, ülkemizin huzuruna ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz."