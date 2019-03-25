Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Duygu Dolu Mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Duygu Dolu Mektup

35 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gelen duygu dolu bir mektubu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Duygu Dolu Mektup, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gelen duygu dolu bir mektubu paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelen duygu dolu mektubu sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanımız Anadolu'dan tüm mazlum coğrafyalara kadar 7'den 70'e milyonların duasında. Güzel yürekli yavrularımızın gönderdiği içten mektup, 'Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Bu dava hiçbir zaman son bulmasın.' İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındaki güç bu" ifadeleriyle paylaştı.

Gönderenin belli olmadığı mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Esselamün Aleyküm Tayyip Dedemiz. Türk milletimizi içinde bulunduğu bu bataklıktan, yaptığın ve yapacağın iyilik ve hayır ile çıkardığın ve tüm Muhammed (sav) ümmetine sahip çıktığın için9 binlerce kez teşekkür ederiz. Teheccüd namazlarımızın sonunda dualarımız hep seninle. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Bu dava hiçbir zaman son bulmasın, amin. Hani derler ya cennet ehli az olurmuş, biz de cennet bahçesinde 9 talebeyiz. İnşallah bu mektubumuzu okursun. Dokuzumuz da sizin ve hanımınızın kursa gelmesi için dualar ediyoruz. Hepimiz bu devlet, bu vatan için elimizden geleni yapacağız. Gerçekten sizi dört gözle bekliyoruz. Bunun hürmetine size 50 hatim, 156 Yasin-i Şerif hediye ediyoruz. Seni seviyoruz." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:02 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Fahrettin Altun, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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