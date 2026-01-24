Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesinde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesinde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti

24.01.2026 21:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesinde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesinde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesinin açılışının ardından, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile hastanede incelemelerde bulundu, tedavi gören vatandaşlarla bir araya geldi.

Tedavi gören vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, hastaların sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Allah başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun, bunu da yaptın." diyerek, teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hastaneyi beğendiniz mi?" sorusu üzerine tedavi gören vatandaş, "Çok beğendik Sayın Cumhurbaşkanım. Bundan iyisi olmaz. Çok teşekkür ederiz, Allah sizi var etsin, başımızdan eksik etmesin." dedi.

Erdoğan, daha sonra Sağlık Bakanı Memişoğlu ve hastane personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

20:36
