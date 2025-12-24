Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın ticaret başta olmak üzere her alanda işbirliği içinde hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını ve süreci desteklediklerini belirtti.

Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in doğum günü ile yeni yılını tebrik etti.