Cumhurbaşkanı Erdoğan Birlik Vakfı'nın 40'ıncı kuruluş yıl dönümünde konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birlik Vakfı'nın 40'ıncı kuruluş yıl dönümünde konuştu

17.01.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİRLİK Vakfı'nın 40'ıncı kuruluş yıl dönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birlik Vakfımızın kuruluşunun 40'ıncı yılı münasebetiyle tertiplenen bu anlamlı programda sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL, - BİRLİK Vakfı'nın 40'ıncı kuruluş yıl dönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birlik Vakfımızın kuruluşunun 40'ıncı yılı münasebetiyle tertiplenen bu anlamlı programda sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Hem hasret giderdiğimiz hem de mücadeleyle, davayla, adanmışlıkla dolu 40 yıllık bir maziye hep birlikte nazar eylediğimiz bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Birlik Vakfımıza, Milli Türk Talebe Birliğimize organizasyonun icrasında emeği geçen her bir kardeşime canıgönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şahsımın da kurucuları arasında yer aldığı Birlik Vakfı, özellikle eğitim ve kültür alanında 40 yıldır mühim bir misyonu hamdolsun başarıyla yerine getiriyor. 50 ilimizdeki 55 şubesiyle barınma hizmetlerinden burs desteklerine, bilim, kültür ve sanat faaliyetlerinden yabancı dil kurslarına oldukça geniş bir yelpazede gençlerimizin elinden tutuyor, onları yarınlara hazırlıyor, istikbalimizin güvencesi olan genç arkadaşlarımıza rehberlik ediyor. Konferanslarıyla, panelleriyle, matbu ve dijital yayın faaliyetleriyle, farklı ihtisas alanlarındaki 20'yi aşkın komisyonuyla Birlik Vakfımız ilim, kültür ve irfan hazinemizi maziden atiye ulaştırıyor. Buradaki arkadaşlarımız milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, bilgisiyle, eğitimiyle, ufku ve karakteriyle karanlıklar içinde ışıl ışıl parlayan bir gençliğin yetişmesi için 40 yıldır elinden geleni yapıyor. Vakfımızın niyeti hayır olduğu için hamdolsun cehdi de, emeği de, gayreti de hayırlı neticelerle taçlanıyor. Merkezinde birlik anlayışının yer aldığı bu ocaktan yetişen kardeşlerimiz bugün siyasetten iş hayatına, akademiden bürokrasiye her alanda Türkiye'ye alınlarının akıyla hizmet ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Birlik Vakfı'nın 40'ıncı kuruluş yıl dönümünde konuştu - Son Dakika

Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Temizlik işçisinin feci ölümü Çarpışan araçların arasında sıkıştı Temizlik işçisinin feci ölümü! Çarpışan araçların arasında sıkıştı
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Mert Günok’tan genç Beytullah’a forma jesti Mert Günok'tan genç Beytullah'a forma jesti
Arnavutköy’de araçta bulunan cesedin sırrı çözüldü, cinayetin her detayı korkunç Arnavutköy'de araçta bulunan cesedin sırrı çözüldü, cinayetin her detayı korkunç
Kedisini kurtarmak için alevlerin içine daldı, komşuları güçlükle dışarı çıkardı Kedisini kurtarmak için alevlerin içine daldı, komşuları güçlükle dışarı çıkardı

16:30
Jorge Jesus, Arabistan’ı karıştırdı Dev ceza geliyor
Jorge Jesus, Arabistan'ı karıştırdı! Dev ceza geliyor
16:09
Sosyal medyada gündem olan ’’Yardım çığlığı’’ asılsız çıktı
Sosyal medyada gündem olan ''Yardım çığlığı'' asılsız çıktı
15:49
Kamçatka’da buzul çağını aratmayan görüntüler Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 16:37:52. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Birlik Vakfı'nın 40'ıncı kuruluş yıl dönümünde konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.