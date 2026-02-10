Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güven Mektubu Takdim Törenleri'ne katılacak, ardından İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Arjantin Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela ve Katar Büyükelçisi Faisal Abdullah H. A. Al-Hanzab'ı kabul edecek.
(Ankara/14.00/14.15/14.45/15.15)
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçileri Kabul Edecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.