Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Celal Bayar için mesaj yayımladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Celal Bayar için mesaj yayımladı

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefat yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Celal Bayar için mesaj yayımladı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefat yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, milli mücadele yıllarından itibaren, siyasi hayatın çeşitli dönemlerinde önemli görevler üstlenmiş, demokrasi tarihimizde derin izler bırakmıştır. Çok partili hayata geçişin etkili isimlerinden merhum Celal Bayar'ı, vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Celal Bayar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:11 Kaynak: DHA
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