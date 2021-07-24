Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya sözleri: Dirilişi bir kez daha hayırlı olsun - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açılmasının yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:
"Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun. İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak"
Kaynak: DHA
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