Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. - ANKARA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rakam Verdi: Şu anda Cezaevinde 30 bin 559 FETÖ'cü Var