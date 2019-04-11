Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Kabul Etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:22 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rakam Verdi: Şu anda Cezaevinde 30 bin 559 FETÖ'cü Var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Sonrası Tüm Teşkilatlara Talimatı Verdi
HSBC Genel Müdürü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretten Yargılandığı Davada Beraat Aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş'ın Havalimanındaki Diyaloğu Ortaya Çıktı