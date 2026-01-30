Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gece gündüz, yaz kış demeden yollarımızın bakım ve inşa işlerinde çalışan, en zorlu şartlarda görev yapan tüm Karayolları çalışanlarımıza tebriklerimizi iletiyorum" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gece gündüz, yaz kış demeden yollarımızın bakım ve inşa işlerinde çalışan, en zorlu şartlarda görev yapan tüm Karayolları çalışanlarımıza tebriklerimizi iletiyorum' dedi. - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.