Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerle Döner Yedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerle Döner Yedi

22 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asansöre binmesi Yürüyen merdivenlerdeki vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın program sonrası gençlerle döner yemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle fotoğraf çektirmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asansöre binmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asansöre binmesi
Yürüyen merdivenlerdeki vatandaşlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın program sonrası gençlerle döner yemesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle fotoğraf çektirmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asansöre binmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarının yanına gitmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gidişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atakule'de buluştuğu gençlerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonrası gençlerle döner yedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:18 Kaynak: AA

Atakule, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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