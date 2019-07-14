Son Dakika Haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GENEL YAYIN YÖNETMENLERİYLE BİR ARAYA GELDİ (1)
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GENEL YAYIN YÖNETMENLERİYLE BİR ARAYA GELDİ (1)

5 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkünde genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GENEL YAYIN YÖNETMENLERİYLE BİR ARAYA GELDİ (1), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkünde genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki evinden Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Saat 11.00'de başlayan toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ın konvoyunun çıkışı
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Vahdettin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:17 Kaynak: DHA
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