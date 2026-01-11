Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hane İslam Eserleri Sergisi\'nde sanatçı ve katılımcılarla bir araya geldi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadim tarihimizde, özellikle oradan süzülüp gelen kültürel mirasımız ancak yeni nesillerin ekleriyle zenginleşir, kökleşir, yaşar ve süreklilik kazanır. Burada olduğu gibi sayfalara özenle nakşedilen her bir şekil aynı zamanda geçmişle gelecek arasında yeni bir köprü oluşturuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılışının ardından sanatçı ve katılımcılarla bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Erdoğan, Taha suresinden ayetler okudu. Erdoğan, soruları yanıtlamadan önce katılımcılara hitaben konuştu.

Katılımcıları selamlayan Erdoğan, bu tarihi mekanda bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptıkları Hane İslam Eserleri Sergisi'nin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, bu kıymetli serginin İslam sanatlarına, özellikle de hat ve tezhibe gönül verenler için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu, Albayrak Grubu'na teşekkür etti.

Erdoğan, eserleri tek tek gördüğünü ve incelediğini belirterek, "Hakikaten her biri çok titiz bir emeğin, seçkin bir üslubun ve göz nurunun meyvesi olarak bu tarihi yapıyı süslüyor. İstanbul'daki vatandaşlarımızı ve imkanı olan herkesi Hane İslam Eserleri Sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum. Çizgileriyle ruhumuzu mesrur ve mesut eden hat ve tezhip sanatçılarımızla birlikte sergimizin küratörünü de canıgönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

"İstanbul özellikle kutlu fetihten sonra hat ve tezhibin adeta başkenti haline gelmiştir"

Minyatürden ebruya, kalem işinden çiniye, hüsn-i hattan tezhibe gelenekli İslam sanatlarının hem inancın hem medeniyetin derinliklerini, güzelliklerini göstermesi bakımından çok önemli olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bunlar Müslümanların sahip oldukları yüksek estetik şuurun somutlaşmış, eser haline gelmiş, görünür olmuş, vücut bulmuş şekilleridir. Tabii İstanbul özellikle kutlu fetihten sonra hat ve tezhibin adeta başkenti haline gelmiştir. 15'inci asırdan itibaren Ali bin Yahya es-Sufi, Şeyh Hamdullah Efendi ve Hafız Osman Efendi gibi büyük ustalar burada dünyanın en müstesna eserlerini verdi. Bu eserler gerek İstanbul'umuzda gerekse gönül coğrafyamızda camilerimizi, mescitlerimizi, pek çok mimari şaheserimizi süsledi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ömrünün 60 yılını hat sanatına vakfeden ve geçen sene ebediyete uğurlanan, "Hattatların Reisi", merhum Hasan Çelebi üstadın da bu abidevi şahsiyetlerden biri olduğunu söyledi.

İnşa edilen ilk ibadethane olan Kuba Mescidi dahil Türkiye'de ve yurt dışında 75'in üzerinde caminin Çelebi'nin eserleriyle tezyin edildiğini dile getiren Erdoğan, Çelebi'nin kabrinin nur, mekanının cennet olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar İslam sanatlarına katkı veren tüm büyüklere Allah'tan rahmet diledi.

Hat ve tezhip gibi İslam sanatlarının emek ve sabır isteyen, devamlılık gerektiren alanlar olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hasan Çelebi Hocamızın tabiriyle bunlar günde 30 saat çalışmayı zaruri kılan sanatlardır. Bu sanatların yaşatılması, özellikle teknoloji ve dijital kültürün gelenekli sanatlarımızı tehdit ettiği bugünlerde çok ama çok önemlidir. Sizler, her biriniz bu noktada çok ağır bir yükü omuzluyor, sanatla birlikte kemalat yolculuğumuzu da sürdürüyorsunuz. Sizler sadece bu sanatları icra etmiyor, aynı zamanda bu sanatın neşet ettiği tarihimize, kültürümüze ve medeniyetimize vakıf oluyorsunuz.

Şurası da unutulmamalıdır. Kadim tarihimizde, özellikle oradan süzülüp gelen kültürel mirasımız ancak yeni nesillerin ekleriyle zenginleşir, kökleşir, yaşar ve süreklilik kazanır. İşte bugün burada olduğu gibi sayfalara özenle nakşedilen her bir şekil aynı zamanda geçmişle gelecek arasında yeni bir köprü oluşturuyor. Sergimizdeki eserleri bu bakımdan ayrıca değerli ve anlamlı bulduğumu bilmenizi isterim. Gelenekli sanatlarımızı öğrenen, icra eden ve öğreten her bir kardeşimi tebrik ediyor, çalışmalarınızda Cenabıallah'tan muvaffakiyetler diliyorum."

(Sürecek)