Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü
17 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde İngiltere Başbakanı May ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:05 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde İngiltere
Başbakanı May ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde temasları sürüyor. Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde İngiltere Başbakanı May ile görüştü.
(İHA)
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