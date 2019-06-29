Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

17 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde İngiltere Başbakanı May ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde İngiltere Başbakanı May ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde temasları sürüyor. Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde İngiltere Başbakanı May ile görüştü.
(İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:05 Kaynak: İHA
Theresa May, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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