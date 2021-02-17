Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yürütülen "Türkiye'nin Otomobili Projesi"nde çalışmaların son sürat devam ettiğini belirterek, "İnşallah birçok yenilikçi teknolojiyle TOGG, hedeflediğimiz tarihte milletimizin hizmetine sunulacak." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Ülke olarak bir yandan terörle bir yandan salgınla uğraşırken demokratik ve ekonomik kalkınmayı ileriye taşıyacak çalışmaları da asla ihmal etmediklerini belirten Erdoğan, "Türkiye'nin yeni başarı hikayelerini teknoloji öncülüğünde özgün işlere imza atan mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, bilim insanlarımızla birlikte yazacağız." dedi.

Bunun için "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuna sımsıkı sarılacaklarını vurgulayan ve "Geleceğimizi yüksek teknolojide, araştırma geliştirmede, inovasyonda arıyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, "Milli Teknoloji Hamlemiz, özellikle bunun bir parçası olan Milli Uzay Programı'nı geçtiğimiz hafta ilan ettik. Bu alanda gelecek 10 yıldaki hedeflerimizi ve yol haritamızı milletimizle ve tüm dünya ile paylaştık. İnandığımız ve kendimizi adadığımız müddetçe bu hedeflere ulaşma konusunda önümüzde hiçbir engel göremiyoruz." diye konuştu.

Son 18 yılda yaptıkları yatırımlarla bugün uzay alanında olgunlaşmış insan kaynağına sahip, ileri düzeyde tasarım ve mühendislik kabiliyetlerine ulaşmış bir Türkiye'nin olduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen, test edebilen dünyadaki az sayıda ülke arasındayız. Daha önemlisi gözünü uzaya dikmiş, kainatın bilmezlerini çözmeye azmetmiş tutkulu gençlere, tutkulu evlatlara sahipsiz. Bu heyecanla devam ettiğimiz müddetçe aya ulaşmak ya da uzaya bir Türk vatandaşını göndermek gibi hedefler emin olun yalnızca birkaç adım ötemizdedir. Milli Uzay Programı'nın ve Türkiye'nin bu alandaki vizyonunun milletimizce büyük bir heyecan ve teveccühle karşılandığını görmek bizleri ayrıca memnun etti. Ayrıca bu milletin derdi ile dertlenemediği gibi heyecanını paylaşamayan, başarılarıyla gururlanamayan nasipsizler burada da hemen kendilerini gösterdiler. Biz 'Samanyolu galaksi'si diyoruz onların aklı halen samanda. Dünyanın dört bir yanındaki uzman ve araştırmacılar tarafından da takdirle karşılanan bu vizyoner atılıma 'uzay masalı' diyecek kadar küçüldüler. Geleceğe attığımız her adımı 'yapamazsınız, başaramazsınız' diyerek önemsizleştirmeye çalışanları kendi masal dünyalarında bırakıp 'Allah'ın izniyle en iyisini yaparız' demeye devam edeceğiz."

"TOGG hedeflediğimiz tarihte milletimizin hizmetine sunulacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili Projesi"nin son sürat devam ettiğini, geçen yıl Gemlik'te temelini attıkları fabrika inşaatının da gece gündüz sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar 35 bin zemin güçlendirme kolonu imal edildi, boya, enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Otomobilimizin teknolojik donanımına ilişkin de geçtiğimiz hafta önemli bir adım attık. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) arasında meteorolojik verilerin anlık paylaşımına yönelik bir işbirliği gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Bu sayede TOGG'un, Meteorolojinin anlık verilerinden yararlanarak sürücüyü uyarırken, yapay zeka ara yüzü sayesinde kendisini de geliştireceğini aktaran Erdoğan, "Fikri mülkiyet haklarının tamamı size ait olan bir otomobile sahip olduğunuzda işte bu şekilde hangi teknolojiyi isterseniz onu aracınıza ekleyebiliyorsunuz. Eğer bu araç Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olarak geliştirilmeseydi böyle bir imkanı da elde edemeyecektik. İnşallah bu ve benzeri birçok yenilikçi teknoloji ile TOGG hedeflediğimiz tarihte milletimizin hizmetine sunulacak." diye konuştu.

"Sanayi üretimini en çok artıran G20 ülkesi olmayı başardık"

Üretim cephesinde de Türkiye'nin yoluna güçlü şekilde devam ettiğine işaret eden Erdoğan, geçen hafta 2020'nin son ayına ilişkin sanayi üretim verilerinin açıklandığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Buna göre sanayi üretimimiz beklentileri aşarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 artış gösterdi. Böylece 2020 yılının son çeyreğinde sanayi üretimini en çok artıran G20 ülkesi olmayı başardık. Sanayi üretimindeki bu güçlü artış Türkiye'nin 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatacak nadir ülkelerden olduğunu bir kez daha teyit etti. Hatırlayacaksınız salgın başladığında IMF Türkiye'nin 2020'de yüzde 5 daralacağını öngörmüştü. Bugün geldiğimiz noktada IMF Türkiye'nin yüzde 1,2 büyüyeceği yönünde, önceki tahminini güncellemek zorunda kaldı. Bu süreçte üreterek büyüyen bir Türkiye için durmak bilmeden çalışan sanayicilerimizi ve emekçilerimizi tebrik ediyorum. Tedarik zincirlerinde yaşanan tüm aksaklıklara rağmen üretim sektörümüz bırakın yurt içi talebi karşılamayı, uluslararası taahhütlerde tüm dünyaya örnek olacak bir gayret ortaya koydu. Nitekim bu başarı ihracatımıza da yansıdı. Geçtiğimiz yıl 169,5 milyarlık bir ihracat rakamına ulaşarak küresel ihracat içerisindeki payımızı ilk defa yüzde 1'in üzerine çıkardık. Küresel doğrudan yatırımların yüzde 42 gerilediği bir dönemde Türkiye yaklaşık 8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başardı."

Sermaye piyasalarından otomobil ve konut satışlarına kadar her alanda umut verici yükselişlerin yaşandığı bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen Erdoğan, "Ekonomimizin bu dönemde gösterdiği performans inşallah salgın sonrası süreçte ülkemize duyulan güveni çok daha üst seviyelere taşıyacaktır. Bu yılın ilk 40 gününde organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında artarak yeni dönemin işaretlerini vermeye başladı. Geleneksel pazarlarımızdaki aşılama oranı yükseldikçe dış talebin önümüzdeki dönemde ivme kazanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kısa çalışma ödeneği son kez uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnafların ve şirketlerin bulunduğunu da bildiklerini belirterek, hayata geçirdikleri toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içinde olduklarını aktardı.

Sadece sosyal koruma kalkanı kapsamında sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında millete aktardıkları kaynağın 53 milyar lirayı bulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.

Çiftçilere destek müjdesi

Konuşmasında çiftçilere iki müjde veren Erdoğan, "Gübre desteklerini, küresel emtia fiyatlarındaki gelişmeleri göz önünde bulundurarak, yüzde 100 artışla iki katına çıkarıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz, Bay Kemal. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini, dekara 20 liraya yükseltiyoruz Bay Kemal. Bu destek ödemeleri çiftçilerimizin kaynağa en çok ihtiyaç duydukları ilk bahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçiler üretmeye devam ettikleri müddetçe desteklere devam edeceklerini söyledi.

(Sürecek)