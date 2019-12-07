Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Kilis'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Kilis Valisi Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a tebrik mesajı gönderdi.