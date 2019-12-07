Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Kilis'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Kilis Valisi Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a tebrik mesajı gönderdi.

Mehmet Abdi Bulut, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:24 Kaynak: AA
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