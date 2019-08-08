Son Dakika Haberleri: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştünüz, masaya neler yatırıldı?
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"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştünüz, masaya neler yatırıldı?

25 dakika önce

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştünüz, masaya neler yatırıldı?

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştünüz, masaya neler yatırıldı?" sorusuna Bahçeli'den esprili cevap: "Evde masa yoktu"
MHP Genel Başkanı Bahçeli:
( Ali Babacan'ın parti açıklamasına cevap) "Allah hayırlı uğurlu etsin, 104. parti olur"
ANKARA - MHP Lideri Devlet Bahçeli basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli "Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştünüz, masaya neler yatırıldı?" sorusuna "Evde masa yoktu" şeklinde cevap verdi.
Devlet Bahçeli, Ali Babacan, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:25 Kaynak: İHA
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