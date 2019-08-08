"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştünüz, masaya neler yatırıldı?
25 dakika önce
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştünüz, masaya neler yatırıldı?
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:25 Kaynak: İHA
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştünüz, masaya neler yatırıldı?" sorusuna Bahçeli'den esprili cevap: "Evde masa yoktu" MHP
Genel Başkanı Bahçeli:
( Ali Babacan
'ın parti açıklamasına cevap) "Allah hayırlı uğurlu etsin, 104. parti olur"
ANKARA - MHP Lideri Devlet Bahçeli
basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli "Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştünüz, masaya neler yatırıldı?" sorusuna "Evde masa yoktu" şeklinde cevap verdi.
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