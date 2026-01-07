Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malezya, Asean Bölgesindeki En Büyük Ticaret Ortağımız Konumunda

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Malezya, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) bölgesindeki en büyük ticaret ortağımız konumunda. Ayrıca aramızda bir Serbest Ticaret Anlaşması da mevcut. Kuala Lumpur ziyaretimde de ticaret hacmi hedefi olarak 10 milyar doları açıklamıştık. Ortak çabalarımızla ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde bu hedefe taşıyabileceğimize samimiyetle inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti. Erdoğan, İbrahim'i Cumhurbaşkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. Görüşmenin ardından iki lider Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'na katıldı. İki ülke arasındaki anlaşmaların imzalanmasının ardından Erdoğan, İbrahim ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Malezya, ASEAN bölgesindeki en büyük ticaret ortağımız konumunda. Ayrıca aramızda bir Serbest Ticaret Anlaşması da mevcut. Kuala Lumpur ziyaretimde de ticaret hacmi hedefi olarak 10 milyar doları açıklamıştık. Ortak çabalarımızla ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde bu hedefe taşıyabileceğimize samimiyetle inanıyorum. Keza ülkelerimiz arasındaki yatırım ilişkilerine de yeniden bir hareketlilik getirmeyi, Malezya'nın ülkemizdeki yatırımlarını artırmasını arzu ediyoruz. Sayın Başbakan'ın bugün ve yarın Türk iş çevreleriyle toplantılarının ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

"Savunma sanayi alanında birçok proje gerçekleştirdik"

Bugünkü görüşmelerimizde savunma sanayi konularını da ele aldık. Hamdolsun bu alanlarda Malezya ile birçok proje gerçekleştirdik, birçoğu da devam ediyor. Önümüzdeki dönemde kazan-kazan ilkesinden hareketle bu alanda atabileceğimiz müşterek adımları değerlendirmeyi sürdüreceğiz.

"Gazze konusunu birlikte yakından takip etmeye devam edeceğiz"

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de gündemimizin üst sıralarındaydı. Bugün bir kez daha uluslararası meselelerde benzer görüşlerde olduğumuzu memnuniyetle gördük. Bilhassa Gazze konusunu birlikte yakından takip etmeye devam edeceğiz. Malumunuz, 2019 yılında ilan ettiğimiz Yeniden Asya Girişimimiz çerçevesinde bölge ülkeleri ve ASEAN ile iş birliğimize ayrı bir ehemmiyet veriyoruz. Malezya da 2025 yılında ASEAN dönem başkanı olarak yoğun bir süreç geçirdi. Kendilerini başarılı şekilde tamamladıkları bu dönem başkanlığı için tebrik ediyorum."

"Sizin yeteneklerinize, kapasitenize ve gücünüze inanıyoruz"

Malezya Başbakanı İbrahim, konuşmasında şunları kaydetti:

"İkili ilişkilerimiz son derece önemli ve çok önemli bir iş birliği gerçekleştiriyoruz. Bu süre içerisinde dostluğumuz dünyada bizim için yeterli değil. Belirsizliklerle dolu bir dünyadayız ve yeni politikalar, yeni tutum ve davranışlar gerektiren bir dünya ortamı içerisindeyiz. Özellikle de ticareti yatırım yoluyla genişletmek böyle bir dönemde son derece önemli.

İş birliğimizi Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği seviyesine çıkarma düşünceniz için teşekkür etmek istiyorum. Malezya'da bu son derece nadir bir uygulama. Bu tür bir ilişkiye sahip olduğumuz ve güvene, karşılıklı muhabbete sahip olduğumuz çok az sayıda ülke var. Biz sizin yeteneklerinize, kapasitenize ve gücünüze inanıyoruz. Türk halkının kapasitesine, Türk sanayisinin bilim ve teknoloji konusundaki kapasitesine inanıyoruz. Bu bütün dünyaya yeteneklerini kanıtlamış ve göstermiş olan bir ülke.

"Çok büyük bir ekonominiz var"

İlişkilerimizi, ticareti ve yatırımı genişletmeye ve artırmaya devam edeceğiz. 10 milyar dolar hiçbir zaman çok iddialı bir hedef değil. Çok büyük bir ekonominiz var ve bizim de biraz daha göreceli olarak küçük ancak çok hızlı büyüyen ekonomimiz var. Bildiğiniz gibi biz şu anda yarı iletkenler konusunda çok önemli bir merkez haline geldik. Yeni teknolojiler konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tür bir iş birliği son derece anlamlı olacaktır.

Bu çok rekabetçi ortamda ve belirsiz dünyada bu liderlik bizim için önemliydi. Ben bu anlamda sizin yanınızda duruyorum ve bu ortamda Malezya ve Türkiye'yi güçlü anlamlı ikili ilişkiye örnek teşkil eden iki ülke olarak göstermek istiyorum.

"Uluslararası ilişkiler konusunda liderliğiniz tartışılmaz"

Uluslararası ilişkiler konusunda gerçekten bu anlamda liderliğiniz tartışılmaz. Bütün dünyanın bildiği bir liderlik sergiliyorsunuz. Biz bu konudaki duruşunuzu takdir etmekle, buna imrenmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda çabalarınızı destekliyoruz ve biraz daha karmaşık olduğunu düşündüğünüz konularda sizin yanınızda durmaya çalışıyoruz. Spesifik olarak Filistin hususundan ve Gazze'den bahsettiniz ve bu konuda ahlaki ilkelerin tamamen terk edildiği bir ortamda, insanlığa ve adalete hiçbir şekilde önem verilmediği bir ortamda, İsrail'in saldırıları, baskısı, sömürgeciliği ve uyguladığı kıyımı, sivil halkın hayatına mağrur olan bu kıyımı, siz buna karşı durdunuz. Sizin bu konudaki inisiyatifinizde, hiç bir şekilde sorgulanamayan bu girişiminizde sizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu, zulme uğrayanların sesi olduğunuz anlamına geliyor ve bu kişiler dürüst ve güvenilebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi dostlarına güveniyorlar.

"Sevgiyle sizi desteklemeye devam edeceğiz"

Dünyayı etkileyen diğer konularda da ahlakın sesine ihtiyacımız var, vicdanın sesine ihtiyacımız var, liderliğe ihtiyacımız var. Siyaset dünyası aslında bu durumda ahlaki değerler açısından eksik kalıyor ve lütfen bu konudaki çabalarınızı sürdürün. Biz de ülkemizi, Malezya'yı temsilen, sadece hükümeti değil halkı temsilen muhabbetle, sevgiyle sizi desteklemeye devam edeceğiz."