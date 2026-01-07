Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı Tevcih Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı Tevcih Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim\'e Cumhuriyet Nişanı Tevcih Etti
07.01.2026 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'e Türkiye-Malezya ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı Cumhuriyet Nişanı takdim etti. Erdoğan, ülkeler arasındaki kardeşliğin sembolü olarak bu nişanı gururla taşıyacağını ifade etti. Ayrıca Türkiye ve Malezya arasındaki dostluk bağlarının güçlendiğini ve iş birliğinin artırılacağını vurguladı. Başbakan İbrahim, nişanı büyük bir onur olarak değerlendirdi.

ERDOĞAN, CUMHURİYET NİŞANI TEVCİH ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'e Türkiye-Malezya kardeşliğine yaptığı eşsiz katkılardan ötürü Cumhuriyet Nişanı tevcih etti. Erdoğan, takdim sırasında yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet Nişanımızı ülkelerimiz arasındaki ebedi ve sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kıvançla taşıyacağınıza eminim." dedi.

'ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ DAYANIŞMAYI HER GEÇEN GÜN DAHA DA GELİŞTİRİYORUZ'

Burada konuşan Erdoğan, "Türkiye ve Malezya arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları evvela kadim geçmişimize, sonrada ortak kültür ve değerlerimize dayanıyor. Bu köklü zeminden güç alarak, ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı her geçen gün daha da geliştiriyoruz. İş birliğimizi somut adım ve projelerle taçlandırıyoruz. Nitekim bugün münasebetlerimizde yeni bir eşiği daha geride bıraktık. Geçtiğimiz sene Kuala Lumpur'u ziyaretimde kararlaştırdığımız Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısını tertipledik. Önümüzdeki dönemde kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerimizi bu kurumsal çerçeveyle derinleştirip, çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Sayın Enver İbrahim'in çabalarını bilhassa zikretmek gerekiyor. Kamboçya ile Tayland arasındaki gerginliğin giderilmesinde oynadığı yapıcı rolü de bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Ayrıca kendisinin Türk kültürü ve tarihine ilgisinin ülkelerimiz arasındaki örnek iş birliğinin gelişmesine önemli katkıları olduğunu görüyoruz. Türkiye ile Malezya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine yapmış olduğunuz katkılar nedeniyle Cumhuriyet Nişanı'nı zat-ı alilerine takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhuriyet Nişanımızı ülkelerimiz arasındaki ebedi ve sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kıvançla taşıyacağınıza eminim. Dost ve kardeş Malezya halkının mutluluk ve refahı için en iyi dileklerimi şahsım ve milletim adına tekrarlamak istiyorum" diye konuştu.

Malezya Başbakanı İbrahim, kendisine tevcih edilen Cumhuriyet Nişanı'nın büyük bir onur olduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Politika, Türkiye, Malezya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı Tevcih Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kütahya polisi, 216 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadını İstanbul’da yakaladı Kütahya polisi, 216 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadını İstanbul'da yakaladı
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Uçuşlar 24 saat süreyle askıya alındı Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Uçuşlar 24 saat süreyle askıya alındı
Trump duyurdu Venezuela ülkedeki petrolü ABD’ye devretti Trump duyurdu! Venezuela ülkedeki petrolü ABD'ye devretti
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın
Erdoğan imzaladı 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti Erdoğan imzaladı! 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti
Maduro ve eşi neden yaralandı Trump yönetiminden ilk açıklama Maduro ve eşi neden yaralandı? Trump yönetiminden ilk açıklama

23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 00:08:30. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı Tevcih Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.