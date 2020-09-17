Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü için talimat verdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü için talimat verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen 140'ıncı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü için talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü için talimat verdi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen 140'ıncı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü için talimat verdi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen 140. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı.

Bazı bakanlar, bakan yardımcıları, il başkanları, gençlik ve kadın kolları başkanlarının katıldığı toplantıda İl Başkanı Belgin İba söz aldı.

Kongreleri soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kongrelerin güzel geçtiğini ifade eden İba, desteklerinden ötürü hem Erdoğan'a hem de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'e teşekkür etti.

İba, Karaağaç'a ulaşımın sağlandığı Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nün bağlantı yollarının tamamlanması konusunda desteklerini istediği Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun'un katılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Yardımcısı Dursun'a "Mehmet Müezzinoğlu beyin adı verilen köprü kısa sürede tamamlansın" şeklinde talimat verdi.

Başkan İba da Edirne halkı adına Erdoğan'a teşekkür etti.

-Kanal Edirne için teşekkür

İl Başkanı İba, Edirneliler adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal Edirne projesi için de teşekkür etti.

İba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 7 bin 800 metre uzunluğundaki 50 metre genişliğindeki projenin bölgedeki taşkınların önlenmesinde önemli bir sigorta olduğunu bu önemli katkı için Edirne halkı adına teşekkürlerini arz etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, hafta sonu Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la görüştüğünü konunun taşkınlar üzerine olduğunu söyledi.

Video konferans sistemi ile gerçekleştirilen toplantıya Edirne'den AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, AK Parti Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Canbaz katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü için talimat verdi - Son Dakika


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