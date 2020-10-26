Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katıldı
26.10.2020 14:42
Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Programın yapıldığı salondan görüntüler İlahi okunması Kur'an-ı Kerim okunması Video gösterimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi...
Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi
Programın yapıldığı salondan görüntüler
İlahi okunması
Kur'an-ı Kerim okunması
Video gösterimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katıldı.
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