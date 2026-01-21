(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Kabul Etti - Son Dakika
