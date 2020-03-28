Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan ile video konferansta görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan ile video konferansta görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Huber Köşkünde çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan ile video konferans yöntemi ile görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da yer aldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 05:15 Kaynak: İHA
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