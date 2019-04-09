Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Büyükelçisini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Büyükelçisini Kabul Etti

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Büyükelçisini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Hamady'in mahiyetindeki elçilik çalışanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:48 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya, Cumhurbaşkanı, Politika
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